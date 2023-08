LifeVantage Corporation s'occupe de l'identification, de la recherche, du développement, de la formulation et de la vente d'activateurs nutrigénomiques avancés, de compléments alimentaires, de nootropiques, de pré et pro-biotiques, de produits de gestion du poids, de soins de la peau et des cheveux, de produits pour le bain et le corps et de produits de soulagement ciblés. Les compléments alimentaires de la société comprennent sa famille de produits phares Protandim, les compléments alimentaires LifeVantage Omega+, ProBio, IC Bright et Daily Wellness. La gamme de produits Protandim comprend Protandim NRF1 Synergizer, Protandim Nrf2 Synergizer, et Protandim NAD Synergizer. TrueScience est sa gamme de produits pour la peau, le bain et le corps, le soulagement des cibles et les soins capillaires ; Petandim, son complément pour animaux de compagnie formulé pour combattre le stress oxydatif chez les chiens ; Axio, ses mélanges de boissons énergétiques nootropiques, et PhysIQ, son système intelligent de gestion du poids, qui comprend PhysIQ Fat Burn, PhysIQ Prebiotic et PhysIQ Whey Protein, tous formulés pour aider à la gestion du poids.

Secteur Produits pharmaceutiques