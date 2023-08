Lifeway Foods, Inc. est un producteur et un distributeur de kéfir aux États-Unis. Le principal produit de la société est le kéfir à boire, un produit laitier de culture vendu dans une variété de tailles, d'arômes et de types de produits biologiques et non biologiques. Le kéfir Lifeway est acidulé et piquant, riche en protéines, en calcium et en vitamine D. Ses catégories de produits comprennent également des fromages à pâte molle de style européen, notamment le fromage fermier, le fromage blanc et le Sweet Kiss ; Cream and other, qui consiste principalement en de la crème, un sous-produit de la fabrication du kéfir ; ProBugs, une gamme de produits à base de kéfir conçus pour les enfants, et Other Dairy, qui consiste principalement en du beurre et de la crème aigre Fresh Made. La société fabrique (directement ou par l'intermédiaire de co-emballeurs) et commercialise des produits sous les marques Lifeway, Fresh Made et Glen Oaks Farms, ainsi que sous des marques privées pour le compte de certains clients. La société vend ses produits principalement par l'intermédiaire de sa force de vente directe, de courtiers et de distributeurs.

Secteur Transformation des aliments