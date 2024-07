Produit en interne dans le laboratoire Simulus de Lifezone pendant les essais à l'échelle pilote de la raffinerie d'Hydromet

Chris Showalter, président-directeur général de Lifezone Metals Limited (NYSE : LZM) et Mike Adams, Chief Technology Officer, ont le plaisir d'annoncer que Lifezone a produit des échantillons de cathodes de nickel, de cuivre et de cobalt dans le cadre des essais d'affinage semi-continus à l'échelle pilote en cours au laboratoire Simulus de la société, à Perth, en Australie. Les métaux ont été produits à partir d'un concentré de flottation dérivé d'échantillons de carottage dans le cadre du projet Kabanga Nickel, situé dans le nord-ouest de la Tanzanie.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240723878458/fr/

The first ever nickel, copper and cobalt samples produced by Hydromet from Kabanga source material through pilot test work completed at Lifezone’s laboratory in Perth, Australia. (Photo: Business Wire)

Cette étape marque la première production de métal à partir de la minéralisation de Kabanga depuis la découverte initiale du gisement en 1975 par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

M. Showalter a déclaré : « L'obtention de la toute première production de cathodes de nickel, de cuivre et de cobalt raffinées à partir du projet Kabanga Nickel marque une étape historique pour le projet et pour Lifezone. Cette réalisation, qui résulte de tests poussés dans notre laboratoire interne, reflète notre engagement à innover et à commercialiser cette ressource de classe mondiale. Il jette des bases solides pour l’avenir de Kabanga et de la raffinerie de Kahama afin d’assurer une production durable de métaux de haute qualité en Tanzanie. »

Le Dr Mike Adams a ajouté : « La production d’échantillons de nickel, de cuivre et de cobalt provenant du projet Kabanga Nickel est un acte révolutionnaire de notre équipe au laboratoire Simulus. Ce succès met en évidence l'efficacité de nos techniques hydrométallurgiques et notre engagement en faveur d'une production durable de métaux. La performance de l’usine pilote a été exemplaire, en étroite correspondance avec nos modèles de simulation de processus, et nous sommes optimistes quant à l’impact positif que cela aura sur le projet de Kabanga Nickel et les opérations futures de la raffinerie de Kahama. »

De nombreux essais en lots, en cycle bloqué et en semi-continu ont été réalisés dans une usine pilote pour transformer le concentré de flottation de Kabanga en métaux raffinés (nickel, cuivre et cobalt) afin de confirmer les critères de conception de la raffinerie de Kahama. L'usine pilote a fonctionné comme prévu et est conforme aux divers modèles de simulation de processus, tant internes que fournis par les vendeurs. Les extractions par lixiviation ont été élevées et conformes aux chiffres antérieurement annoncés. L'analyse des données, l'équilibrage des masses et les activités de contrôle de la qualité sont en cours. Des essais complets sur le produit sont en cours.

Simulus est un laboratoire hydrométallurgique, un groupe d'essais et de conception technique de premier plan à l'échelle mondiale. En intégrant ses techniciens et ingénieurs chevronnés à Lifezone en 2023, Lifezone a été en mesure de raccourcir les délais des tests en laboratoire, d'éviter les retards réguliers qui peuvent survenir lorsque l'on fait appel à des laboratoires externes, de préserver la confidentialité des droits de propriété intellectuelle et de mieux contrôler les coûts.

À propos de Lifezone Metals

À Lifezone Metals (NYSE : LZM), notre mission est de fournir une production de métaux plus propre ainsi que leur recyclage. Grâce à une plateforme évolutive soutenue par notre technologie Hydromet, nous assurons une production de métaux moins énergivore, moins polluante et moins coûteuse que les fonderies traditionnelles.

Notre projet Kabanga Nickel en Tanzanie est considéré comme l’un des gisements de sulfures de nickel non développés les plus importants et à plus haute teneur au monde. En nous appuyant sur notre technologie Hydromet, nous travaillerons à débloquer une nouvelle source de nickel, de cuivre et de cobalt de qualité LME pour les marchés mondiaux des métaux des batteries. Nous travaillons aussi pour permettre à la Tanzanie de réaliser une création de valeur complète et de devenir la principale source de nickel de classe 1. Une étude de faisabilité définitive du projet devrait être achevée d'ici le troisième trimestre 2024.

Grâce à notre partenariat de recyclage du platine, du palladium et du rhodium aux États-Unis, nous travaillons à démontrer que notre technologie Hydromet peut traiter et récupérer les métaux du groupe platine à partir de convertisseurs catalytiques automobiles usagés de manière responsable, de manière plus propre et plus efficace que les méthodes conventionnelles de fusion et de raffinage.

lifezonemetals.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés faits dans les présentes ne sont pas des faits historiques, mais peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens du Securities Act of 1933, tel que modifié, du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et des dispositions relatives à la sphère de sécurité (safe harbor) du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, les plans, stratégies et perspectives, tant commerciaux que financiers, de Lifezone Metals Limited et de ses filiales et/ou sociétés affiliées.

En général, les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les actions futures possibles ou présumées, les stratégies commerciales, les événements ou les résultats d'exploitation, et toutes les déclarations qui se réfèrent à des projections, prévisions ou autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs, y compris les hypothèses sous-jacentes, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnées de mots tels que « croire », « peut », « expression du futur », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention », « s'attendre à », « devrait », « expression du conditionnel », « planifier », « prédire », « potentiel », « sembler », « chercher », « futur », « perspectives »ou les négatifs de ces termes ou des variations de ceux-ci ou une terminologie ou des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques ; l’absence de ces termes ne signifie pas qu’un énoncé n’est pas prospectif. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant les événements futurs, les résultats futurs estimés ou prévus de Lifezone Metals, les opportunités futures pour Lifezone Metals, y compris l’efficacité de la technologie hydrométallurgique de Lifezone Metals (technologie Hydromet) et le développement et le traitement des ressources minérales au projet Kabanga, ainsi que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.

Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la direction de Lifezone Metals et ne constituent pas des prévisions de rendement réel. Ces énoncés prospectifs ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne sont pas destinés à servir de garantie, de prédiction ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité par un investisseur. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lifezone Metals et de ses filiales. Ces énoncés sont sujets à un certain nombre de risques et d’incertitudes concernant les activités de Lifezone Metals, et les résultats réels peuvent sensiblement diverger. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter : les conditions économiques, politiques et commerciales générales, y compris, mais sans s’y limiter, les perturbations économiques et opérationnelles, l’inflation mondiale et l’augmentation des coûts des matériaux et des services ; la fiabilité de l’échantillonnage et des données, le succès des travaux d’essai, les coûts d’investissement et d’exploitation qui varient considérablement par rapport aux estimations ; les retards dans l’obtention ou l’absence d’approbations gouvernementales, environnementales ou autres ; les changements dans les réglementations gouvernementales, la législation et les taux d'imposition ; l’inflation ; les variations des taux de change et la disponibilité des devises ; les fluctuations des prix des produits de base ; les retards dans l’élaboration de projets et d’autres facteurs ; le résultat de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre Lifezone Metals ; notre capacité à obtenir des capitaux supplémentaires, notamment en utilisant le marché de la dette, les besoins futurs en capital et les sources et utilisations de liquidités ; les risques liés au déploiement des activités de Lifezone Metals ; l’efficacité de la technologie Hydromet ; et le timing des jalons commerciaux attendus ; l'acquisition, la maintenance et la protection de la propriété intellectuelle ; la capacité de Lifezone à faire ce qui est prévu et à anticiper les incertitudes (notamment les incertitudes économiques ou géopolitiques) liées à notre activité, nos opérations et notre performance financière, dont : les attentes en matière de performance financière et commerciale, les projections financières et les indicateurs commerciaux et toutes les hypothèses sous-jacentes ; les attentes concernant le développement de produits et de technologies et la taille du marché ; les effets de la concurrence sur l'activité de Lifezone Metals ; la capacité de Lifezone Metals à exécuter sa stratégie de croissance, à gérer la croissance de manière rentable et à conserver ses employés clés ; la capacité de Lifezone Metals à atteindre et maintenir une certaine rentabilité ; l'amélioration des résultats d'exploitation et financiers futurs ; le respect des lois et règlements applicables à l'activité de Lifezone Metals ; la capacité de Lifezone Metals à continuer de se conformer aux normes de cotation applicables du NYSE ; la capacité de Lifezone Metals à maintenir la cotation de ses titres sur une bourse nationale américaine ; notre capacité à respecter les lois et règlements applicables ; se tenir au courant des normes comptables, ou des lois et règlements modifiés ou nouveaux s'appliquant à notre activité, y compris la réglementation en matière de confidentialité ; et d'autres risques qui seront détaillés de temps à autre dans les dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

La liste des facteurs de risque ci-dessus n’est pas exhaustive. Il peut exister d’autres risques dont Lifezone Metals n'a pas connaissance ou que Lifezone Metals estime comme n'étant pas importants à l’heure actuelle, qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. De plus, les énoncés prospectifs fournissent les attentes, les plans ou les prévisions de Lifezone Metals concernant les événements et les points de vue futurs à la date du présent communiqué. Lifezone Metals prévoit que les événements et les développements ultérieurs entraîneront des changements dans les évaluations de Lifezone Metals.

Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentatifs des évaluations de Lifezone Metals à toute date postérieure à la date du présent communiqué. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une représentation, par une personne que ce soit, indiquant que les énoncés prospectifs formulés dans les présentes seront atteints ou que l’un des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs sera atteint. Le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, lesquels sont basés sur les informations dont nous disposons à la date à laquelle ils ont été formulés et doivent être lus dans leur intégralité à la lumière des mises en garde contenues dans le présent document. Dans tous les cas où des performances historiques sont présentées, veuillez noter que les performances passées ne constituent pas un indicateur crédible de résultats futurs.

Sauf si la loi applicable l'exige autrement, nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs pour refléter des changements dans les hypothèses ou les facteurs sous-jacents, des informations nouvelles, des données ou des méthodes, des événements futurs ou d'autres changements après la date de ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

