LIG Nex1 Co Ltd est une société basée en Corée qui se consacre principalement à la recherche, au développement et à la production de systèmes d'armes. La société fournit des systèmes d'armes principalement utilisés dans les domaines de l'industrie de la défense, notamment les munitions guidées de précision (PGM), le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), l'avionique et la guerre électronique (AEW), le commandement, le contrôle, les communications, les ordinateurs et l'information (C4I). Les produits PGM sont composés d'armes anti-aériennes, antinavires et anti-sous-marines, terrestres, air-sol et sous-marines. Les produits ISR comprennent les radars de recherche, les radars de poursuite, les radars d'image, l'équipement électro-optique et les systèmes de surveillance sous-marine. Les produits AEW comprennent des systèmes de guerre électronique tels que l'avionique, la guerre électronique des navires et des avions et la guerre électronique de l'armée. Les produits C4I comprennent les terminaux de communication, les radios et les systèmes de combat.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense