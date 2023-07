Ligand Pharmaceuticals Incorporated est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur l'acquisition ou le financement de programmes et de technologies que les sociétés pharmaceutiques utilisent pour découvrir et développer des médicaments. La plate-forme technologique Captisol de la société est une cyclodextrine chimiquement modifiée dont la structure est conçue pour optimiser la solubilité et la stabilité des médicaments. Sa technologie Pelican Expression est une plateforme évolutive de production de protéines recombinantes, particulièrement adaptée à la production de protéines complexes à grande échelle. Les produits de la société comprennent Kyprolis, Teriparatide, Evomela, Rylaze, Nexterone, Pneumosil, Vaxneuvance et autres. Kyprolis est formulé avec la technologie Captisol de Ligand. Teriparatide Injection est un médicament indiqué pour le traitement de l'ostéoporose chez certains patients présentant un risque élevé de fracture. Evomela est une formulation de melphalan IV utilisant la technologie Captisol. Ses autres produits sont Pneumosil, Rylaze, Nexterone, Veklury, Zulresso et Noxafil-IV.

Secteur Produits pharmaceutiques