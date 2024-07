Light Science Technologies Holdings plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de trois divisions : agriculture en environnement contrôlé (CEA), fabrication électronique sous contrat (CEM) et protection passive contre l'incendie (PFP). Elle participe à la conception, à la fabrication et à l'installation de produits et de solutions personnalisées dans divers secteurs industriels, notamment l'horticulture commerciale, la lutte contre les parasites, l'éclairage, l'audio, la détection de gaz et la protection contre les incendies. Sa division CEA conçoit et fabrique des produits technologiques et des systèmes de contrôle pour les serres, les polytunnels, les cultures verticales, les serres d'élevage et d'autres environnements de culture en intérieur. Sa division CEM conçoit, achète et fabrique des produits CEM, spécialisés dans les cartes de circuits imprimés (PCB) utilisées dans des secteurs tels que l'audio, l'éclairage, la lutte contre les parasites et l'agriculture en environnement contrôlé. Sa division PFP s'occupe de l'installation d'une barrière de cavité rétrospective dans les constructions de murs et de planchers.