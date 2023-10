(Alliance News) - Light Science Technologies Holdings PLC a annoncé jeudi qu'elle avait nommé Richard Mills en tant que consultant externe pour mettre en œuvre des partenariats mondiaux.

Le développeur de solutions de surveillance des plantes basé à Derby, en Angleterre, a engagé Mills via son agence, Arkif Ltd, afin d'identifier des partenariats pour vendre ses lampes NurturGROW, ses capteurs SensorGROW et ses systèmes de contrôle Tomtech.

Mills était auparavant directeur général de la division des systèmes de culture chez Haygrove Ltd, un producteur de cerises et de baies basé à Ledbury, en Angleterre, et fournisseur de tunnels en polyéthylène et de systèmes de substrat à l'échelle du champ.

Jeudi, Light Science a déclaré qu'elle se concentrait sur l'expansion internationale et que les partenariats mondiaux fourniraient un point d'entrée à faible coût. L'étude initiale a identifié l'Amérique du Nord, l'Australasie et certaines régions du Moyen-Orient comme des cibles potentielles.

"Nous sommes ravis d'intégrer à l'équipe la vaste expérience de Richard en matière d'agriculture en milieu contrôlé", a déclaré Simon Deacon, directeur général de l'entreprise.

"Alors que les marchés britannique et européen de l'ACE sont en difficulté en raison des coûts élevés des intrants, il existe des régions du monde aux conditions climatiques difficiles qui ne sont pas aussi fortement touchées par ces coûts élevés et où l'ACE est actuellement florissante. Nous pensons que nos produits apporteront de la valeur sur ces marchés et nous sommes impatients de travailler avec Richard pour développer et monétiser ces opportunités".

Les actions de Light Science Technologies s'échangeaient 4,3 % plus haut à 2,50 pence l'unité à Londres jeudi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

