Light & Wonder Inc. est une société de jeux et de divertissements multiplateformes. La société développe des produits et des services technologiques, ainsi que des contenus associés, pour les industries mondiales du jeu, du jeu social et du jeu numérique. Ses secteurs d'activité comprennent les jeux, SciPlay et iGaming. Son segment Gaming conçoit, développe, fabrique, commercialise et distribue un portefeuille varié de contenus, de produits et de services de jeux aux casinos commerciaux, aux casinos amérindiens et aux opérateurs de jeux à grande échelle, tels que les exploitants de salles d'arcade et de bingo. Son secteur d'activité SciPlay est un développeur et un éditeur de jeux numériques sur des plates-formes mobiles et Web. SciPlay propose une gamme de jeux de casino sociaux, notamment Jackpot Party Casino, Gold Fish Casino Slots, Quick Hit Slots, Hot Shot Casino, 88 Fortunes et Monopoly Slots. Le secteur iGaming de la société fournit une gamme de contenus de jeux numériques, de plateformes de distribution, de systèmes de gestion des comptes des joueurs, de contenus, de produits et de services.

