Lighthouse Properties PLC est une société d'investissement basée à Malte. Les segments de la société comprennent les infrastructures cotées, les biens immobiliers cotés et les biens immobiliers directs. Le secteur des infrastructures cotées en bourse investit dans des titres d'infrastructures liquides cotés sur des bourses reconnues, en utilisant à la fois des investissements en espèces et des dérivés de swap d'actions. Le secteur des biens immobiliers cotés en bourse investit dans des titres immobiliers liquides cotés sur des bourses reconnues, en utilisant à la fois des investissements en espèces et des dérivés d'échange d'actions. Le segment des biens immobiliers directs comprend des investissements dans des biens immobiliers commerciaux directs dans le secteur de la vente au détail, et des acquisitions opportunistes dans les secteurs de la vente au détail, de la logistique, de l'industrie, de l'entreposage et des bureaux sont également envisagées. Les investissements physiques de la société se concentrent sur les actifs de vente au détail en Europe et au Royaume-Uni. Le portefeuille de la société comprend Forum Coimbra, Planet Koper, Docks Vauban, Docks 76, Rivetoile et Saint Sever.

Secteur Développement et opérations immobilières