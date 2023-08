Lightning eMotors, Inc, anciennement GigCapital3, Inc, est un concepteur et fabricant de véhicules électriques. La société fournit des solutions d'électrification pour les parcs commerciaux, des fourgonnettes de transport de marchandises et de passagers de classe 3 aux camions de travail de classe 6, en passant par les autobus urbains de classe 7. Elle offre des fourgonnettes, des camions et des autobus électriques à batterie sans émission. Les produits de la société comprennent Lightning Transit, Lightning E-450, Lightning F-53/59, Lightning F-550 et GM 6500XD. Elle propose également des solutions, notamment des logiciels d'analyse avancée, des services d'énergie et des services de véhicules électriques. Le logiciel d'analyse de la société est une plateforme, installée dans le véhicule, qui permet de recueillir des données sur le cycle de conduite et les performances du véhicule à 1 Hertz. Il permet aux conducteurs et aux opérateurs de flotte de fournir des recommandations en temps réel sur les performances des véhicules, les itinéraires et les stratégies de recharge. Son logiciel d'analyse est proposé sous forme d'abonnement.

Secteur Véhicules et machines lourdes