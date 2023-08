Lightspeed Commerce Inc, anciennement Lightspeed POS Inc, offre une plateforme logicielle de commerce omni-canal en tant que service. Les plates-formes logicielles de la société offrent à ses clients des fonctionnalités leur permettant d'entrer en contact avec les consommateurs, de gérer les opérations et d'accepter les paiements. Elle permet aux détaillants, aux restaurants et aux autres petites et moyennes entreprises (PME) de s'engager auprès des consommateurs sur les canaux en ligne, mobiles, sociaux et physiques. Elle propose des solutions, telles que Lightspeed Payments et Lightspeed Capital. Lightspeed Payments est la solution de traitement des paiements. Les solutions de financement Lightspeed Capital permettent aux commerçants d'acheter des stocks, d'investir dans le marketing ou de gérer les flux de trésorerie en fournissant un financement. Les plates-formes de la société offrent des capacités omnicanales, des points de vente, une gestion des produits et des menus, une gestion des stocks, des analyses et des rapports, une connectivité multilocale, une fidélisation, une gestion des clients et des services financiers. Elle propose des solutions pour les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et du golf.

Secteur Logiciels