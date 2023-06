Lightspeed étend Capital Lightspeed, son programme d'avances de fonds pour commerçants, au Québec, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande

L’intégration des services financiers facilite la croissance et l’innovation chez les entreprises ambitieuses des secteurs du commerce de détail, de la restauration et de l’hôtellerie.

MONTRÉAL, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a étendu Capital Lightspeed , son programme d’avances de fonds pour commerçants, au Québec, Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Renforçant l’offre de services financiers intégrés de Lightspeed, ce lancement vise à permettre aux entreprises de disposer d’un financement flexible face à l’augmentation des coûts de l’inflation et aux conditions économiques turbulentes. Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiements qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.



Lightspeed Capital

« Les entreprises sont le moteur de nos communautés, c’est pourquoi Lightspeed a pour objectif de rendre plus facile que jamais le succès entrepreneurial », affirme Asha Bakshani, chef des services financiers chez Lightspeed. « Nous sommes ravis d’avoir étendu l’offre de Capital Lightspeed au Québec, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les commerçants qui souhaitent investir dans leur entreprise y trouveront leur compte. Notre mission consiste à réduire les obstacles imposés par les canaux de financement traditionnels afin que nos commerçants se concentrent sur ce qui compte le plus : faire prospérer leur entreprise tout en offrant la meilleure expérience client. »

Les entrepreneurs des secteurs du commerce de détail, de la restauration et de l’hôtellerie au Québec, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande découvriront la nouvelle ère du financement d’entreprise grâce au programme d’avances de fonds pour commerçants de Capital Lightspeed. Capital Lightspeed soutient les propriétaires d’entreprise au moyen de son approche unique envers le financement :

Demandes simples : Un processus de demande rapide, fluide et sans tracas pour les commerçants, sans vérification de crédit personnel.



Un processus de demande rapide, fluide et sans tracas pour les commerçants, sans vérification de crédit personnel. Financement flexible : Le fonds de roulement est disponible en aussi peu que deux jours ouvrables et peut servir pour tous les besoins de l’entreprise, des stocks au matériel, en passant par la dotation en personnel.

Le fonds de roulement est disponible en aussi peu que deux jours ouvrables et peut servir pour tous les besoins de l’entreprise, des stocks au matériel, en passant par la dotation en personnel. Transparence et stabilité : En sachant qu’ils ont accès à un taux fixe et qu’ils sont protégés des taux élevés ou variables, les propriétaires d’entreprise peuvent avoir de la visibilité et l’esprit tranquille.

En sachant qu’ils ont accès à un taux fixe et qu’ils sont protégés des taux élevés ou variables, les propriétaires d’entreprise peuvent avoir de la visibilité et l’esprit tranquille. Soutien à la croissance : Les commerçants ont accès aux liquidités nécessaires pour faire grandir leur entreprise et l’amener à de nouveaux sommets.

Une solution digne de confiance

Après le succès du lancement de Capital Lightspeed aux États-Unis, le programme d’avances de fonds pour commerçants s’est étendu à de nouveaux territoires, soit au Québec, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Ce programme révolutionne le financement traditionnel des entreprises. Offert uniquement aux utilisateurs de Lightspeed pour détaillants et Lightspeed pour restaurateurs, il offre l’avantage ajouté d’une personnalisation propre aux besoins de l’entreprise. La relation existante entre Lightspeed et les commerçants facilite l’admission, la souscription et l’atténuation du risque.

Capital Lightspeed, comment ça fonctionne?

Avances de fonds : Le programme d’avances de fonds fournit un fonds de roulement immédiat au commerçant pour lui permettre de soutenir et de développer son entreprise.

Le programme d’avances de fonds fournit un fonds de roulement immédiat au commerçant pour lui permettre de soutenir et de développer son entreprise. Paiements prévisibles : Les paiements à verser par les commerçants correspondent à un pourcentage de leurs ventes quotidiennes : ils sont plus élevés lorsque les affaires roulent et diminuent lors des ralentissements.

Les paiements à verser par les commerçants correspondent à un pourcentage de leurs ventes quotidiennes : ils sont plus élevés lorsque les affaires roulent et diminuent lors des ralentissements. Frais garantis : Les commerçants connaissent d’avance les taux fixes et n’ont pas à s’inquiéter des variations.

Les commerçants connaissent d’avance les taux fixes et n’ont pas à s’inquiéter des variations. Communication claire : Les commerçants sont avisés, à même l’application ou par courriel, du montant de l’avance de fonds disponible et des frais fixes.

Les commerçants sont avisés, à même l’application ou par courriel, du montant de l’avance de fonds disponible et des frais fixes. Pas de date limite ni d’intérêts : Les commerçants effectuent leurs versements au rythme dicté par leurs activités. Sans avoir à se soucier d’une date limite, ils repaient progressivement leur avance de fonds sous la forme d’un pourcentage de leurs transactions quotidiennes.

« Nous avions déjà contracté d’importants prêts pour l’ouverture d’un deuxième magasin et ne souhaitions pas faire une autre demande susceptible de nuire à notre cote de crédit », confie Robert Stokes de TechZone Geelong, un client de Lightspeed. « Le fait que les fonds accordés par Capital Lightspeed ne sont pas considérés comme un prêt et n’ont pas d’incidence sur notre dossier de crédit, nous libère d’une grande charge. »

Pour les propriétaires d’entreprise, obtenir du financement peut susciter de l’inquiétude et gruger beaucoup de temps. Lightspeed élimine les obstacles et les frustrations que vivent les commerçants auprès des sources traditionnelles, rendant l’accès au capital simple, sécuritaire et moins stressant. Le programme d’avances de fonds de Lightspeed est personnalisé pour que les commerçants optimisent leurs activités et réalisent leurs ambitions. Maintenant que les utilisateurs Lightspeed du Québec, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande sont admissibles, encore plus de commerçants jouiront de la liberté de transformer leur entreprise.

« De nos jours, l’accès rapide au capital est l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les commerçants. » affirme JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « L’expansion de Capital Lightspeed propose une occasion simple et harmonisée à nos commerçants d’investir dans leur entreprise. Notre objectif est de propulser leurs activités à la vitesse grand V, le tout au moyen d’une seule solution d’affaires intégrée. »

Lightspeed propulse les meilleures entreprises au monde, notamment : Playbill, Arctic Spas, Ildico, Elite Supps, Leica Camera, Imagine Exhibitions, Dr. Barbara Sturm, Filson Canada, Melissa Joy Manning, Neal’s Yard Remedies, W Cosmetics, L’Osteria, Mamma et Kei.

Pour découvrir les fonctions novatrices de Lightspeed, ou pour constater tout ce dont il est capable, consultez le https://fr.lightspeedhq.com/ .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

