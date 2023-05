Lightspeed lance de nouvelles fonctionnalités qui changent la donne pour les détaillants omnicanaux sophistiqués qui naviguent dans l'économie d'aujourd'hui

Le lancement des nouvelles fonctionnalités de Lightspeed Retail, comme le catalogue B2B et l’application Scanner, aide les entreprises établies à maximiser leurs marges et à servir leurs clients plus rapidement, dans un contexte d’inflation croissante et de pénurie de personnel

MONTRÉAL, 26 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) lance une série de nouvelles fonctionnalités omnicanales sur sa plateforme phare Lightspeed Retail afin d’aider les commerçants à fort VTB à faire face aux fluctuations de l’économie. Propulsant les meilleures entreprises du monde, Lightspeed est la plateforme unifiée de PDV et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d’accélérer la croissance de leurs revenus, d’offrir les meilleures expériences à leurs clients et de devenir incontournables dans leur domaine.



Nouvelles fonctionnalités de pointe de Lightspeed Retail pour les entreprises omnicanales sophistiquées :

Catalogue B2B : Une intégration transformatrice unique à Lightspeed qui permet aux détaillants de vélos d’accéder aux données d’inventaire des fournisseurs pour aider à simplifier la gestion des produits, avec des plans d’extension à d’autres secteurs verticaux.

Application Scanner : Transforme les appareils iOS et Android en un outil de gestion des stocks extrêmement simple, permettant de consulter facilement les stocks, de les compter et d’exécuter les commandes.

Changements de prix : Maximise les marges et aide les détaillants à rester agiles grâce à des mises à jour faciles des prix dans tous les points de vente.

Marketing avancé : Les commerçants ont désormais accès à une suite marketing omnicanale complète, intégrée à leur point de vente et à leur commerce électronique, afin de s’assurer que leurs efforts marketing génèrent des ventes.

Commerce électronique amélioré : Les nouvelles fonctionnalités comprennent une meilleure visibilité des données et une gestion de l’entonnoir pour aider les commerçants à augmenter le retour sur investissement, des capacités d’internationalisation étendues pour débloquer les marchés au-delà des frontières et des paiements omnicanaux.

Permissions des utilisateurs : Les options avancées de sécurité et de visualisation offrent aux propriétaires une flexibilité et une tranquillité d’esprit tout en donnant à leurs équipes le niveau de visibilité approprié.

Paiements unifiés : L’intégration transparente des PDV et des paiements permet de capturer des données précieuses, de réduire les fraudes et les erreurs grâce à un matériel adapté et de renforcer l’efficacité en simplifiant la tenue des comptes et l’accueil des clients.

« Lightspeed est la solution pour les propriétaires ambitieux de commerces de détail d’aujourd’hui, et pour les problèmes auxquels ils sont confrontés, » déclare Ana Wight, directrice générale de Lightspeed Retail. « Nos outils omnicanaux avancés rationalisent les processus à travers les canaux et les emplacements, permettant aux commerçants sophistiqués de concentrer leur temps et leur énergie sur ce qu’ils font le mieux. Grâce à l’adoption par Lightspeed d’une plateforme de vente au détail unique, notre équipe de développement de premier ordre est encore mieux placée pour innover et faire évoluer notre produit en permanence. »

Gestion des stocks innovante

Les fonctions avancées de gestion des stocks de Lightspeed Retail aident les détaillants omnicanaux et multilocaux ayant des stocks complexes à gagner en visibilité et en efficacité dans leurs opérations en magasin et en ligne. Le catalogue B2B révolutionnaire de Lightspeed offre aux détaillants un accès direct aux détails des produits de marque, réduisant ainsi considérablement le temps consacré à l’inventaire. L’intégration est actuellement disponible pour les détaillants de bicyclettes et s’étendra à d’autres secteurs verticaux dans le futur. Des outils en magasin, comme l’application Lightspeed Scanner, facilitent la réception et l’exécution des commandes. « Pour nous, le processus d’inventaire impliquait de nombreuses feuilles de calcul, » explique Paul Stephens, responsable des données et de la technologie chez Neal’s Yard Remedies. « Désormais, avec Lightspeed, les employés peuvent utiliser des appareils pour scanner facilement et mettre à jour le registre des stocks. »

Téléchargements en un clic : Le personnel peut accéder facilement aux catalogues des fournisseurs omnicanaux pour débloquer les flux clés.

Vue d’ensemble de l’entreprise : Accédez à de l’information complète sur les produits dont le personnel et la direction ont besoin auprès des principaux fournisseurs.

Consultation des stocks : Permet aux chefs d’entreprise de scanner les produits et de voir les stocks dans les différents points de vente afin d’avoir une idée des réapprovisionnements ou des transferts.

Exécution des commandes : Numérisez les articles au fur et à mesure qu’ils sont préparés pour les commandes en ligne qui sont satisfaites par le stock du magasin.

Réception des stocks : Gagnez du temps dans la gestion des stocks grâce au catalogue B2B. Scannez et recevez des produits à l’aide d’un modèle d’ajout rapide, en important facilement les détails des produits (y compris les images et les descriptions) à partir des catalogues des fournisseurs, afin de mettre les produits sur le marché et de ne jamais manquer une vente.

Prise d’inventaire : Gagnez en efficacité lorsque plusieurs membres de l’équipe utilisent le lecteur de codes-barres pour compter les stocks et laisser des notes aux responsables qui reçoivent et mettent à jour les niveaux d’inventaire.

Listes : Créez des listes de produits en scannant simplement les produits et en les envoyant sous forme de commande ou en les exportant au format CSV.

Outils avancés de marketing omnicanal

Le nouveau module de marketing avancé de Lightspeed Retail relie les données de vente aux profils uniques des clients, ce qui permet aux commerçants d’optimiser leur marketing et de maximiser leurs ventes, tant en ligne qu’en magasin.

Segmentation avancée de la clientèle : Les commerçants peuvent mieux comprendre qui sont leurs clients, ce qu’ils veulent et comment ils achètent.

Connexion transparente entre le marketing en ligne et en magasin : Les commerçants peuvent désormais synchroniser les données de vente de leurs points de vente et de leurs outils de commerce électronique, et les relier à des profils de clients uniques.

Rapports détaillés sur le retour sur investissement et les campagnes : Les commerçants peuvent désormais exploiter leurs données pour vendre plus intelligemment grâce à des campagnes personnalisées assistées par l’IA.

Fonctionnalités étendues pour le commerce électronique

Les nouvelles fonctions de commerce électronique de Lightspeed permettent aux commerçants de dégager de nouvelles sources de revenus, d’augmenter le retour sur investissement des efforts de marketing et de publicité en ligne, de s’étendre à de nouveaux marchés internationaux et de gérer facilement leur boutique de commerce électronique à partir de leur appareil mobile.

Outils d’internationalisation : Les nouvelles fonctionnalités de commerce électronique permettent aux détaillants de s’étendre au-delà des frontières, qu’il s’agisse d’une vitrine entièrement adaptable, de champs de paiement personnalisés ou de champs de référencement multilingues permettant d’améliorer le classement du site sur de nouveaux marchés.

Visibilité des données et amélioration en entonnoir : Il est désormais plus facile et plus rapide pour les commerçants de connecter les données clients à Google, ce qui permet de compenser le coût d’acquisition des clients, tandis que l’historique des paramètres UTM permet de concentrer les efforts publicitaires afin de maximiser le retour sur investissement.

Amélioration des précommandes : Lightspeed a rationalisé sa fonctionnalité de précommande, permettant aux détaillants d’ajouter rapidement et facilement un nouveau flux de revenus et de gérer et trier les précommandes.

Fonctionnalités améliorées des applications iOS et Android : Les utilisateurs de Lightspeed eCom peuvent désormais gérer les commandes en déplacement avec une plus grande facilité, en définissant des rappels de commande par téléphone et en accédant aux détails de la livraison instantanée en un seul endroit.

Gestion des prix :

Lightspeed Retail permet désormais aux clients de mettre à jour facilement leurs prix dans plusieurs points de vente, afin de rester agiles face à l’inflation et à l’évolution rapide des prix pratiqués par les fournisseurs. Les détaillants qui ont la possibilité de modifier leurs prix sont en mesure de mieux répondre aux tendances de l’industrie et de l’économie afin de maximiser leurs marges. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les détaillants haut de gamme et les détaillants à succursales multiples, où de petits ajustements peuvent faire une grande différence.

Nouvelles fonctions de sécurité et de permissions

Grâce aux fonctions de sécurité de Lightspeed, les propriétaires et exploitants de commerces de détail dont les équipes s’agrandissent peuvent s’assurer que chacun a accès à ce dont il a besoin, tout en gardant les informations confidentielles et les données du système d’enregistrement en sécurité. Les nouvelles fonctionnalités offrent aux détaillants :

Un contrôle simplifié de l’information et de la flexibilité des partages qui permet aux détaillants d’ajuster les permissions en fonction des différents rôles du personnel.

Un accès immédiat à tous les flux de travail opérationnels pour les équipes et les sites.

Donner au personnel les moyens d’agir grâce à des autorisations d’utilisation flexibles, des ventes aux opérations.

Protéger l’entreprise grâce à des limites adaptables aux profils personnels des clients.

Optimiser la visibilité en permettant l’accès aux rapports depuis n’importe quel endroit et à n’importe quel moment.

Paiements et PDV unifiés

La plateforme unifiée de Lightspeed réduit la complexité pour les détaillants en rationalisant le support, en simplifiant la comptabilité et en fournissant des informations plus approfondies grâce aux rapports. Le fait de se concentrer sur une seule solution de paiement omnicanale, la meilleure de sa catégorie, permet à Lightspeed d’innover et d’apporter plus rapidement une nouvelle valeur ajoutée à ses clients.

Visibilité quotidienne de la réconciliation des flux de trésorerie dans votre PDV.

Le soutien matériel contribue à réduire la fraude et les erreurs.

Augmenter l’efficacité et accélérer l’intégration en téléchargeant les documents AML dans l’application.

« Le fait que Lightspeed propose des paiements unifiés facilite grandement les choses pour moi, » déclare Atticus Conway, directeur chez Electric Movement, un détaillant et atelier de réparation de vélos électriques basé à Chicago. « Comme nous n’avons qu’un seul dossier à traiter à la fin de la journée, je peux interagir plus étroitement avec nos clients. Nous sommes toujours en quête d’une grande efficacité, » poursuit M. Conway, « et l’efficacité est synonyme de rentabilité. »

Lightspeed s’adresse aux détaillants ambitieux à la recherche d’une technologie intuitive pour les aider à développer et à pérenniser leurs activités. Les nouvelles fonctionnalités de Lightspeed leur donnent les moyens d’agir grâce aux nombreuses fonctions intégrées au PDV de Lightspeed. Qu’il s’agisse d’accélérer les flux de réapprovisionnement, de commander directement auprès des fournisseurs (fini les doublons!) ou de découvrir le nouveau produit de choix pour un client, les outils de vente au détail de Lightspeed offrent des capacités qui répondent aux besoins des propriétaires d’entreprises sophistiquées et en pleine croissance.

Lightspeed propulse les meilleurs détaillants au monde, notamment : Playbill, Arctic Spas, Ildico, Elite Supps, Leica Camera, Imagine Exhibitions, Dr. Barbara Sturm, Filson Canada, Melissa Joy Manning, Neal’s Yard Remedies et W Cosmetics.

Explorez les fonctionnalités révolutionnaires de Lightspeed Retail sur notre site web, ou visitez le site https://www.lightspeedhq.com/pos/retail/ .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

