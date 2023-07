Des fonctionnalités perfectionnées et un impact réel font de Lightspeed pour restaurateurs un partenaire indispensable dans le paysage de la restauration d’aujourd'hui.

MONTRÉAL, 06 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc . (NYSE | TSX : LSPD) a franchi aujourd'hui une étape importante : les restaurateurs ont utilisé Lightspeed pour restaurateurs pour servir plus d’un milliard de repas à travers le monde et pour faciliter plus de 300 millions d’expériences gastronomiques uniques inoubliables dans les 12 derniers mois1 grâce à cette puissante solution de restauration. Cet exploit extraordinaire souligne la croissance du volume des transactions de Lightspeed.







Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiements qui permet aux entrepreneurs ambitieux d’accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie. Ces entreprises inclut notamment : Daniel Boulud – Dinex Group (New York), Alinea Group (Chicago), Duro (Dallas), Telerefic (Los Angeles), Californios (San Francisco), Vatican Gift Shop (Toronto), Joe Beef (Montréal), Big Mamma (Europe), Da Terra (Londres), Arpège (Paris), De Librije (Amsterdam), Umami (Berlin), Chalet d’Adrien (Verbier), Mr Miyagi (Melbourne) et Maybe Sammy (Sydney).

« Atteindre cette étape monumentale en servant plus d’un milliard de convives et en facilitant plus de 300 millions d’expériences gastronomiques montre l’énorme impact de Lightspeed sur l’industrie de la restauration à l’échelle mondiale », a déclaré Peter Dougherty, DG du secteur de la restauration et de l’hôtellerie chez Lightspeed. « Grâce à une technologie de pointe, à des renseignements fondés sur des données et à une innovation continue, nous donnons aux restaurants les moyens de relever des défis en constante évolution et de redéfinir le paysage de la restauration. »

Relever les défis de l’industrie

Dans une industrie où les défis et les complexités opérationnelles sont très nombreux, Lightspeed pour restaurateurs s’est taillé une place de choix en tant qu’allié essentiel des restaurants modernes. Lightspeed pour restaurateurs permet aux établissements de maintenir une efficacité opérationnelle et une expérience client exemplaire, même en dépit de contraintes de personnel.

Rationaliser les opérations pour servir les clients plus rapidement

Lightspeed pour restaurateurs aide les propriétaires d’entreprise à optimiser leur temps afin qu’ils puissent se consacrer davantage à leurs clients.

Grâce à la rapidité de la plateforme Lightspeed pour restaurateurs, les commandes passent du personnel de service à la cuisine en moyenne 40 % plus rapidement 2 que la concurrence.

que la concurrence. Les améliorations apportées à la façon dont les clients commandent et paient grâce aux expériences harmonisées offertes par « Payer à la table », « Taper pour payer » et « Scanner et payer » signifient que les restaurateurs peuvent dire adieu à l’attente inutile, car les clients mangent, commandent et paient directement à leur table.

La gestion des pourboires offre aux restaurateurs de maximiser les revenus du personnel de service grâce à des rapports et des suggestions de pourboires intelligents.

Des interfaces API avancées permettent d’intégrer facilement les systèmes externes à la plateforme, ce qui assure une gestion d’inventaire en temps réel.

Un mode hors ligne puissant garantit la continuité des activités, même sans connexion internet.



Impact dans le monde réel

Les témoignages de propriétaires de restaurants du monde entier illustrent le pouvoir de transformation de Lightspeed pour restaurateurs. « Lightspeed nous offre tout ce dont nous avons besoin, et ce, à portée de main », a indiqué Andrew Ketcham, directeur associé des opérations chez Atomic Hospitality à Chicago. « Cela nous permet d'accueillir les gens, de leur offrir une expérience phénoménale et qu’ils repartent pour que nous puissions recevoir le groupe suivant. »

Explorez les fonctions novatrices de Lightspeed pour restaurateurs sur notre site web, ou découvrez ses puissantes capacités à https://fr.lightspeedhq.com/caisse/restaurant/ .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York

(NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

1 - Basé sur les 12 derniers mois se terminant le 30 mai 2023.

2 - Basé sur des tests internes effectués en août 2022 sur la gestion des factures et d’autres flux de travail par des pairs de l’industrie. PDV Lightspeed restaurateurs nécessite en moyenne 40 % moins de clics pour effectuer le fractionnement des factures, des réductions et d’autres flux de travail PDV de base en comparaison à certains systèmes PDV de premier plan de l’industrie en Amérique du Nord.

Les résultats de ces tests internes peuvent varier en fonction de l’emplacement et d’autres facteurs.

