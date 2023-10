Les entreprises s’inquiètent de l’impact de la situation économique sur les achats des consommateurs, mais les possibilités ne sont pas inexistantes.

MONTRÉAL, 02 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a dévoilé aujourd’hui les résultats du sondage 2023 de NuORDER by Lightspeed sur les perspectives des marques pour les fêtes. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.

Le sondage visait à déterminer si les marques réorganisent leurs stratégies pour les fêtes ou si elles continuent à mettre en œuvre des programmes qui ont fait leurs preuves, compte tenu de l’environnement macroéconomique actuel. Plus de 100 marques de vêtements pour femmes et hommes, de chaussures, d’accessoires, de produits de luxe et de beauté, d’articles de plein air/sportifs et d’articles d’ameublement/décoration se sont exprimées sur leurs attentes concernant le comportement des consommateurs à l’approche de la période des fêtes.



Les principales conclusions du sondage sont que si la majorité des marques (51,89 %) ne s’inquiètent pas de l’impact de l’afflux de fermetures de magasins en 2023 sur les ventes des fêtes, 74,53 % des marques craignent que les ventes soient affectées négativement par les facteurs économiques actuels.

« En raison de l’augmentation des fermetures de magasins, les marques devront compenser le manque de produits dans ces magasins pour pouvoir continuer à se développer », a déclaré Michael Ganci, vice-président principal de la mise en marché B2B chez Lightspeed. « En même temps, les consommateurs sont plus sélectifs et optent pour des styles rentables plutôt que des articles tendance plus risqués. Cela signifie que les marques devront se concentrer sur la vente d’une plus grande partie de leurs assortiments par le biais de partenaires détaillants très performants ou trouver des détaillants alternatifs pour combler l’écart. »

Selon les résultats du sondage 2023 sur les perspectives des marques pour les fêtes, la plupart des marques ne réduisent pas leurs ventes en gros en raison de la fermeture des magasins cette année. À l’inverse, 40,57 % se concentrent sur la vente accrue par le biais de détaillants très performants.

Pour gérer les stocks excédentaires dus aux fermetures, 29,25 % des marques ont déclaré qu’elles mettaient en œuvre une stratégie forte de prix réduits afin d'éliminer les stocks excédentaires encore disponibles à la fin de la saison de vente. Seules 6,6 % des marques ont répondu qu’elles réduisaient le nombre de détaillants dans lesquels elles vendent. Étonnement, 35,85 % d’entre elles ne procèdent à aucun ajustement de leur stratégie de vente actuelle.

« L’accent est mis de plus en plus sur le partage des données et la collaboration entre les marques et les détaillants », poursuit M. Ganci. « Les marques et les détaillants veulent un écosystème de vente en gros plus intégré où ils peuvent facilement partager des données sur les ventes, vérifier les niveaux de stock et recommander des produits très performants pour mieux informer les plans de production et les décisions d’achat. C’est exactement ce que nous essayons de faire grâce au réseau de fournisseurs de Lightspeed. En ce qui concerne la période des fêtes, il est plus important que jamais de trouver un équilibre entre les performances antérieures des produits et la capacité à prédire le comportement futur des consommateurs, et les détaillants qui y parviennent sont les plus susceptibles de rester résistants. »

NuORDER by Lightspeed propulse les meilleures marques et les meilleurs détaillants au monde, notamment : Saks, Macy’s, Nordstrom, Brunello Cucinelli, Rag & Bone, Kendra Scott, Barbour, Tecnica, Arc'teryx et Shiseido.

NuORDER by Lightspeed est une plateforme B2B de premier plan qui favorise le commerce et la découverte pour les meilleures marques et les meilleurs détaillants du monde. La plateforme comprend une technologie de salle d’exposition virtuelle, des outils d’assortiment visuel et de commercialisation, ainsi que des solutions de paiement intégrées. Aujourd'hui, plus de 3000 marques et plus de 100 000 détaillants utilisent NuORDER by Lightspeed pour rationaliser le processus de vente et d’achat en gros. Lightspeed a acquis NuORDER en 2021.

Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.nuorder.com

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

