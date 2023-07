Lihe Technology Hunan Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la fabrication d'instruments de surveillance de l'environnement. L'activité principale de la société est le développement, la fabrication, la vente et l'exploitation de systèmes de surveillance de l'environnement. Les principaux produits de la société sont les systèmes de surveillance de la qualité de l'eau, les systèmes de surveillance de la fumée dans l'air et les systèmes de gestion des informations de surveillance de l'environnement, et elle fournit à ses clients des services d'exploitation de systèmes de surveillance de l'environnement. Les systèmes de surveillance de la qualité de l'eau et les services opérationnels sont les piliers de l'entreprise. Les produits de la société sont largement utilisés pour la surveillance de l'environnement, les municipalités, les services de conservation de l'eau et d'autres départements ou institutions gouvernementales ayant des besoins en matière de surveillance de l'environnement, ainsi que pour la surveillance de l'environnement par les entreprises sources de pollution sous la supervision des départements de protection de l'environnement.

Secteur Machines et équipements industriels