LiJiang YuLong Tourism Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans le transport par câble et l'hôtellerie. La société opère dans quatre secteurs : Le secteur du transport par câble, le secteur de l'exploitation hôtelière, le secteur de la performance d'impression et le secteur des services de restauration. Le segment Transport par câble est principalement engagé dans l'exploitation de téléphériques touristiques. Le secteur de l'exploitation hôtelière a pour principale activité l'exploitation et la gestion d'hôtels dans des zones touristiques. Le segment des performances d'impression est principalement engagé dans les performances artistiques d'impression Lijiang. Le secteur des services de restauration s'occupe principalement des services de restauration dans le centre de services touristiques.

Secteur Loisirs et détente