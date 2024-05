Likewise Group Plc est un distributeur de revêtements de sol basé au Royaume-Uni. La société se consacre à la distribution en gros de revêtements de sol et de produits connexes. Elle se concentre sur les secteurs résidentiel et commercial du marché. Ses centres de distribution de Glasgow, Leeds, Birmingham et Sudbury, le centre de distribution de Manchester, les installations de Newcastle, Newbury et Sidcup, ainsi que le réseau Valley à Erith, Derby et Newport ont une capacité totale d'environ 15 millions de pieds cubes. Ses marques comprennent Likewise Matting, Likewise Scotland, Likewise North East, Likewise North, Likewise South East, Lewis Abbott, Factory Flooring, H&V Carpets, A&A, Likewise Midlands, Valley Wholesale Carpets, Delta Carpets, Likewise South et Likewise London. Likewise Matting, qui comprend Dandy, Bruce Starke et Marquee Floors, opère à partir d'un centre de distribution d'une superficie d'environ 80 000 pieds carrés. La marque H&V est un fabricant basé en Belgique qui fournit des rouleaux complets de moquette aux détaillants de revêtements de sol.