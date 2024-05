Lilium NV est une société d'aviation basée en Allemagne, anciennement Lilium BV. La société se concentre sur le développement d'un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) destiné à être utilisé dans le système de transport aérien de personnes et de marchandises offrant une connectivité. Le produit de la société est un avion à réaction électrique à sept places qui décolle et atterrit verticalement avec un faible niveau de bruit, appelé Lilium Jet. Son avion eVTOL est composé d'une technologie de batterie, de matériaux légers, de capteurs, de puissance informatique et d'une technologie de propulsion. L'architecture de Lilium Jet est basée sur la technologie DEVT (Ducted Electric Vectored Thrust). DEVT consiste en des turbofans électriques montés à l'intérieur d'un conduit cylindrique. La société exploite également une plateforme numérique qui assure l'intégration entre Lilium Jets et ses vertiports. Ses canaux de réservation en ligne aident les clients à trouver des vols adaptés, à faire des réservations, à sélectionner des produits de voyage connexes et à recueillir les informations nécessaires sur les passagers.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense