Limbach Holdings, Inc. est une entreprise de solutions intégrées de systèmes de construction. La société se concentre sur la conception, la préfabrication modulaire, l'installation, la gestion et la maintenance de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation (CVC), de systèmes mécaniques, électriques, de plomberie et de contrôle. La société opère à travers deux segments : Les relations avec les entrepreneurs généraux (GCR) et les relations directes avec les propriétaires (ODR). Le segment GCR de la société gère les projets de nouvelle construction ou de rénovation qui impliquent des services de CVC, de plomberie ou d'électricité confiés à la société par des entrepreneurs généraux ou des gestionnaires de construction. Le segment ODR fournit des services de maintenance ou d'entretien sur les systèmes CVC, de plomberie ou d'électricité, des contrôles de bâtiments et des projets de contrats spécialisés directement aux propriétaires de bâtiments ou aux gestionnaires immobiliers, ou assignés par ces derniers. Il opère principalement dans les régions du Nord-Est, du Mid-Atlantic, du Sud-Est et du Midwest des États-Unis. Ses capacités en matière de cycle de vie complet comprennent la conception et l'ingénierie.

Secteur Construction et ingénierie