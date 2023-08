Limeade, Inc. est une société de logiciels. La société est engagée dans le développement et la vente de logiciels d'expérience pour les employés des entreprises. La société fournit des solutions logicielles basées sur le cloud pour l'expérience des employés qui sont fournies par le biais d'une plate-forme technologique intégrée (plate-forme Limeade). Sa plateforme d'expérience pour les employés intègre de nombreuses solutions, programmes, applications et services distincts dans une interface utilisateur commune ou un modèle d'interaction. Les offres de plate-forme de la société comprennent Limeade Well-Being, Limeade Engagement, Limeade Inclusion et Limeade Communications. Sa plateforme Limeade Well-Being permet aux employés et à leurs organisations d'évaluer, de suivre et d'agir pour améliorer le bien-être des employés en exploitant les données provenant d'une série de sources pour fournir des plans personnalisés aux dirigeants de l'organisation, aux managers et aux employés. Sa plateforme Limeade Engagement Inclut des enquêtes basées sur la recherche pour recueillir et analyser les données des employés, permettant aux organisations de mesurer l'engagement.

