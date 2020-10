Limelight : Le streaming vidéo atteint des records sans précédent selon le dernier rapport Limelight Networks

Plus de la moitié des consommateurs ont augmenté leur nombre de souscription à des services de streaming payants et regardent des contenus générés par l’utilisateur sur les réseaux sociaux

Les vidéos en ligne n’ont jamais été aussi populaires, le consommateur français en regarde en moyenne environ 6,6 heures par semaine. C’est ce que nous apprend le dernier rapport « State of Online Video 2020 », commissionné par Limelight Networks, Inc. (Nasdaq : LLNW), qui a pour objectif de mieux comprendre le comportement et la perception des consommateurs en matière de streaming.

Ce rapport met en lumière plusieurs tendances :

La pandémie a entrainé une augmentation des souscriptions aux services de streaming. Plus de la moitié des français (54%) ont souscrit à une nouvelle offre de streaming au cours des 6 derniers mois. Pour 43% des nouveaux adhérents, cet acte d’achat a été motivé avant tout par le fait de passer plus de temps chez soi. La seconde motivation la plus communément citée est la possibilité d’accéder à de nouveaux contenus (22%).

« La consommation de vidéos en ligne s’est accélérée drastiquement cette année, en France comme à l’international. Nous avons été très nombreux à devoir rester chez nous en raison du Covid-19, et nous avons par conséquent consommer plus de vidéos pour nous informer et nous divertir. » explique Steve Miller-Jones, Vice-Président Product Strategy chez Limelight Networks. « Notre rapport montre qu’avec cette augmentation du nombre de spectateurs et d’abonnements, les fournisseurs de contenus doivent plus que jamais miser sur la combinaison d’un catalogue cohérent, au vu des désirs des consommateurs, et d’une infrastructure capable de répondre à la demande grandissante afin d’offrir à chacun la meilleure expérience en ligne possible ».

