Limitless Earth PLC - investit dans des entreprises qui ont le potentiel de générer des rendements par l'appréciation du capital - déclare un revenu nul au cours de l'exercice clos le 31 janvier, contre 22 426 livres sterling l'année précédente. La perte pour l'année se creuse, passant de 412 079 GBP à 475 730 GBP, avec une perte par action de 0,00730 GBP contre 0,00630 GBP. La société continue de se concentrer sur les investissements dans les opportunités mises en évidence par les tendances démographiques. A l'intention de sortir des investissements actuels lorsque les conditions permettront une sortie réussie, afin de dégager des fonds pour le réinvestissement.

Aberforth Split Level Income Trust PLC - fonds d'investissement - La valeur nette d'inventaire par action au 30 juin s'élève à 77,2 pence, contre 73,0 pence l'année précédente. Versement d'un deuxième dividende intérimaire de 3,30 pence, ce qui porte le dividende total pour l'année à 5,0 pence, soit une augmentation de 16% par rapport aux 4,3 pence de l'année précédente. Le conseil d'administration est conscient que la performance du capital d'ASLIT au cours de sa vie jusqu'à présent n'a pas été à la hauteur des attentes au moment du lancement. Il reconnaît que les risques à court terme sont indéniables, mais il estime que les valorisations attribuées aux titres du portefeuille par le marché boursier sont tout aussi attrayantes.

Foresight Solar & Technology VCT PLC - société d'investissement - La valeur nette d'inventaire par action au 31 mars était de 7,2 pence, soit 93% de moins que les 107,3 pence de l'année dernière. Comme indiqué en mars, le conseil d'administration a vendu le portefeuille solaire. Le produit de la vente a été reversé aux actionnaires par le biais d'un dividende intérimaire de 132,0 pence par action. Un autre dividende intérimaire de 5,5 pence a été versé le 25 juillet. Ainsi, le rendement total de la valeur nette d'inventaire à la fin de l'année était de 185,2 pence, contre 153,3 pence l'année précédente.

Pantheon Resources PLC - Société pétrolière et gazière axée sur les opérations onshore aux Etats-Unis - Fournit une mise à jour opérationnelle et des estimations de gestion affinées des coûts de développement préliminaires pour le champ Ahpun. Prévoit de recevoir en août un rapport d'expert indépendant de Netherland, Sewell & Associates sur les ressources récupérables du champ de Kodiak. La date prévue pour la mobilisation de l'appareil de forage pour la fracturation de la zone deltaïque du rebord de la plate-forme est le mois de septembre. La modélisation de l'économie de 20 puits de développement estime que les rendements sont solides avec des évaluations de 6 à 8 USD par baril et des taux de rendement de 33 % à 53 % à des prix de 70 à 80 USD par baril.

Black Sea Property PLC - promoteur immobilier en Bulgarie - indique que la valeur de l'actif net au 31 décembre était de 1,59 centimes d'euro, soit une augmentation de 16% par rapport à 1,37 centimes d'euro l'année précédente. Le chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros est resté inchangé par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice avant impôt a bondi de 76 %, passant de 2,5 millions d'euros à 4,4 millions d'euros. Le bénéfice de base et dilué par action est passé de 0,14 euro à 0,22 euro. Les prévisions pour le segment touristique en 2023 sont positives, malgré l'environnement difficile découlant de la guerre en Ukraine, indique la société. Elle est convaincue que l'entreprise est bien équipée pour résister à cette incertitude à court terme.

Braveheart Investment Group PLC - Investisseur dans les petites et moyennes entreprises basé à Barnsley, en Angleterre - Mise à jour sur Paraytec Ltd, une société du portefeuille d'investissement du groupe. Les résultats d'une étude sur le test Covid-19 de Paraytec démontrent avec succès l'efficacité du test. Dans un échantillon de 116 participants recrutés dans les 4 jours suivant l'apparition des symptômes, le test de Paraytec a correctement identifié 92,8 % de tous les cas positifs. Carl Smythe, de la School of Bioscience de l'Université de Sheffield, qui a dirigé les travaux avec Paraytec, a déclaré : "Ces résultats indiquent que le test Paraytec est très efficace pour détecter la présence du SRAS-CoV-2 chez les participants récemment infectés. Et d'ajouter : "Nous sommes particulièrement impressionnés par le fait que cette technologie puisse être utilisée sur le lieu de soins pour détecter rapidement la présence de particules virales chez les personnes présentant les premiers symptômes de l'infection, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des tests PCR sophistiqués et coûteux dans des laboratoires centralisés." Braveheart détient une participation de 100 % dans Paraytec.

Intuitive Investments Group PLC - société d'investissement à capital fixe axée sur les secteurs des sciences de la vie et de la technologie - annonce que toutes les résolutions ont été adoptées lors de l'assemblée générale d'aujourd'hui. Les actionnaires ont approuvé un certain nombre de propositions visant à soutenir un changement de stratégie pour investir dans un portefeuille concentré sur des entreprises à croissance rapide et/ou à fort potentiel dans le domaine des sciences de la vie, des soins de santé et de la technologie, opérant principalement au Royaume-Uni, en Europe continentale, aux États-Unis et en Asie-Pacifique, et visant un rendement moyen pour les actionnaires de 20 % de croissance du capital par an. En outre, Nigel Rudd est nommé président non exécutif. Elle confirme qu'un total de 62 049 actions ont été offertes, soit environ 0,1 % du capital social émis de la société. En outre, Turner Pope a placé conditionnellement 12,9 millions d'actions, ce qui a permis de lever 671 742 GBP.

