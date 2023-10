Limitless Earth plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la réalisation d'investissements dans des entreprises qui présentent le potentiel de générer des rendements par le biais de l'appréciation du capital, et sur l'assistance à ces entreprises. La société est impliquée dans la recherche, l'étude, la réalisation et la vente d'investissements. La société investit dans de petites entreprises pour lesquelles il existe des catalyseurs clairs d'appréciation de la valeur et qui opèrent dans des secteurs affichant une croissance à long terme liée à l'évolution démographique. La Société est engagée dans l'investissement dans des entreprises ou des actifs dans les secteurs des ressources naturelles, de l'agroalimentaire, des technologies de l'information et de la blockchain. Elle investit dans divers secteurs, notamment les technologies propres, les sciences de la vie et la technologie. La Société détient des intérêts dans quatre investissements, notamment Saxa Gres S.p.A, V-Nova Ltd, Chronix Biomedical, Inc. et Exogenesis Corporation.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds