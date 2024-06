Limoneira Company est avant tout une entreprise agro-industrielle. Ses activités consistent en la production de fruits, la vente et la commercialisation, la location, l'immobilier et l'investissement en capital. Elle exerce ses activités dans trois divisions : l'agro-industrie, les opérations de location et le développement immobilier. La division agroalimentaire se compose de quatre segments : les citrons frais, l'emballage des citrons, les avocats et les autres activités agroalimentaires, qui comprennent les oranges, les agrumes de spécialité et d'autres cultures. La division agroalimentaire comprend les activités principales d'agriculture, de récolte, d'emballage de citrons et de vente de citrons. La division des opérations de location comprend les locations résidentielles et commerciales, les opérations de location de terrains et le recyclage organique. La division de développement immobilier comprend ses investissements dans des projets de développement immobilier. L'entreprise commercialise et vend des agrumes directement aux services de restauration, aux grossistes et aux détaillants aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Australie et sur d'autres marchés internationaux.

Secteur Pêche et agriculture