Linamar Corporation est une entreprise de fabrication avancée basée au Canada. La société fournit des solutions de fabrication et développe des produits techniques. Les segments de la société comprennent l'industrie et la mobilité. Le secteur industriel comprend Skyjack, Salford et MacDon. Skyjack fabrique des ciseaux, des flèches et des élévateurs télescopiques pour l'industrie des plates-formes de travail aériennes. MacDon fabrique des abatteuses-empileuses combinées et des andaineurs automoteurs pour l'industrie de la récolte agricole. Le segment Mobilité se concentre sur les systèmes de propulsion, les systèmes structurels et de châssis, le stockage d'énergie et la production d'électricité pour les marchés mondiaux des véhicules électrifiés et des véhicules à propulsion traditionnelle et se subdivise en trois groupes régionaux et un groupe de produits mondial : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et le nouveau groupe Structures. Les groupes régionaux sont des opérations intégrées verticalement qui combinent l'expertise en matière de moulage de métaux légers, de forgeage, d'usinage et d'assemblage.