Lincoln Electric Holdings, Inc. : Pas de retournement en vue

Données financières

USD	EUR
CA 2021	3 094 M	-	2 602 M
Résultat net 2021	325 M	-	274 M
Dette nette 2021	491 M	-	413 M
PER 2021	25,0x
Rendement 2021	1,53%
Capitalisation	8 009 M	8 009 M	6 736 M
VE / CA 2021	2,75x
VE / CA 2022	2,56x
Nbr Employés	10 700
Flottant	59,0%

Prochain événement sur LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC.

26/07/21	Premier semestre 2021	Publication de résultats (estimation)

Evolution du Compte de Résultat

Consensus

Vente	Achat
Recommandation moyenne	ACCUMULER
Nombre d'Analystes	11
Dernier Cours de Cloture	134,52 $
Objectif de cours Moyen	134,38 $
Ecart / Objectif Moyen	-0,11%

Révisions de BNA

Dirigeants et Administrateurs

Christopher Lee Mapes	Chairman, President & Chief Executive Officer
Gabriel Bruno	Chief Financial Officer, Treasurer & Executive VP
Thomas Matthews	Senior VP-Technology, Research & Development
Anthony K. Battle	Chief Compliance Officer & SVP-Internal Audit
G. Russell Lincoln	Independent Director