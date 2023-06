Lincoln Electric Holdings, Inc. : KeyBanc Capital Markets favorable au dossier

Lincoln Electric Holdings, Inc. est un fabricant de produits de soudage, de coupage et de brasage. La société opère à travers trois segments : Americas Welding, International Welding, et le groupe Harris Products. Le secteur Americas Welding comprend les activités de soudage en Amérique du Nord et du Sud. Le segment International Welding comprend les activités de soudage en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie. Le segment Harris Products Group comprend les activités de coupage, de brasage tendre et de brasage fort de la société à l'échelle mondiale, les équipements de gaz spéciaux, ainsi que le commerce de détail aux États-Unis. Les produits de la société comprennent des métaux d'apport (consommables) pour le soudage à l'arc, le brasage fort et le brasage tendre, des équipements de soudage à l'arc, des systèmes de découpe au plasma et à l'oxyde, des systèmes d'alimentation en fil, des équipements de contrôle des fumées, des accessoires de soudage, des détendeurs de gaz spéciaux et des solutions éducatives, ainsi qu'un portefeuille de solutions automatisées pour l'assemblage, la découpe, la manutention, l'assemblage de modules et les tests en fin de ligne.

Secteur Machines et équipements industriels