Lincoln National Corporation a annoncé l'élection d'Owen Ryan en tant que membre du conseil d'administration de la société à compter du 11 septembre 2023, augmentant ainsi la taille du conseil de onze à douze administrateurs. M. Ryan est actuellement président du conseil d'administration et codirecteur général de BlackLine Inc. une société qui fournit des solutions basées sur le cloud pour les opérations comptables et financières. Il est membre du conseil d'administration de BlackLine depuis août 2018, et président depuis janvier 2023.

Ryan a précédemment travaillé pour Geller & Company et Geller Advisors dans plusieurs rôles, notamment en tant que directeur général, directeur général et directeur de la stratégie de juillet 2018 à avril 2022. En 2016 et 2017, il a été président et directeur général d'AEGIS Insurance, une société d'assurance mutuelle. Avant de rejoindre AEGIS, Ryan a travaillé chez Deloitte de 1985 à 2016, où il a été PDG et associé directeur de Deloitte Advisory à partir de 2008.