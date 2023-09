Lincoln Pharmaceuticals Limited fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques tels que des médicaments, des injections et d'autres produits connexes. Les catégories de produits de la société comprennent les comprimés, les gélules, les injections liquides, les crèmes en tube, les gouttes pour les yeux et les oreilles, les injections sèches, les liquides en bouteille, les injections liquides et les produits pharmaceutiques. Elle exerce ses activités dans les domaines suivants : cardiologie, diabète, antipaludisme, anti-biotiques, céphalosporines, analgésiques, antipyrétiques, vitamines-minéraux et préparations à base de fer, entre autres. La société dessert environ 60 pays en Europe, en Amérique latine, en Afrique, en Asie-Pacifique, en Asie du Sud-Est et dans 26 États de l'Inde. Les produits de la société comprennent le comprimé ARHL (utilisé pour traiter les symptômes du paludisme à falciparum résistant à la chloroquine), le comprimé d'ibuprofène (utilisé pour traiter la douleur, la fièvre et l'inflammation), le comprimé Dolomol (utilisé pour traiter les douleurs), le comprimé Namcold (utilisé pour traiter les symptômes du rhume) et la gélule Tinnex utilisée pour traiter les acouphènes.

Secteur Produits pharmaceutiques