Lindab International AB est une société basée en Suède qui développe, fabrique et distribue des produits et des solutions système pour la construction et le climat intérieur. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'activité : La ventilation, qui propose des systèmes de conduits avec accessoires, ainsi que des solutions de ventilation, de chauffage et de refroidissement pour un climat intérieur contrôlé ; les composants de construction, qui fournissent des produits et des systèmes en acier pour le drainage des toits, le revêtement des toits et des murs, ainsi que des profilés en acier pour les murs, les toits et les poutres ; et les systèmes de construction, qui fournissent des systèmes de construction en acier préfabriqués et un logiciel de technologie de l'information (TI), qui permet aux concepteurs et aux entrepreneurs de planifier leurs projets et de faire des devis. En outre, la société opère dans le monde entier par le biais d'un certain nombre de filiales en Suède, en République tchèque, au Danemark, en Russie, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne et en Suisse, entre autres.

Secteur Equipements et composants électriques