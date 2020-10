Lindab International AB (publ) : Départ de la directrice financière

Au cours des dernières années, Lindab a connu une transformation importante. Les bénéfices et le flux de trésorerie ont considérablement augmenté. Ces bonnes performances conduisent la société à créer un nouveau programme d'investissement stratégique qui renforcera la compétitivité de l'entreprise à long terme. En outre,la société chercher à acquérir plusieurs sociétés de ventilation en Europe.

La stratégie et le plan d'affaires de Lindab entraînent ainsi des exigences nouvelles et plus élevées pour toute l'organisation et ses dirigeants. De nouvelles compétences et une plus grande expérience internationale doivent être ajoutées. Par conséquent, Lindab a décider de recruter un nouveau directeur financier qui pourra jouer un rôle de premier plan à l'avenir.

À compter d'aujourd'hui, Madeleine Hjelmberg a été nommée directrice financière par intérim du groupe Lindab. Madeleine est le contrôleur financier du groupe Lindab depuis 2017.

Ola Ringdahl, président et directeur général du groupe Lindab : "Malin Samuelsson a été une collègue, une directrice et un membre apprécié de l'équipe de direction du groupe. Je voudrais remercier Malin pour ses contributions significatives à Lindab au cours des dernières années et lui souhaiter tout le succès possible dans sa future carrière".

Le départ de la directrice générale, inattendu, fait reculer le titre de 6% à 149,50 SEK en séance.