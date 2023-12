(Alliance News) - Lindbergh France, la filiale transalpine de Lindbergh Spa, a annoncé avoir conclu trois renouvellements de contrats importants pour le groupe actif en Italie et en France dans le secteur MRO - Maintenance Repair and Operations - pour la fourniture de services logistiques pour les réseaux d'assistance technique et dans le secteur Waste Management - Circular Economy.

Les trois accords, signés avec KONE SA, E.l.m. Leblanc et BSH Electroménager, ont une valeur totale de 2,5 millions d'euros pour l'année 2024 et concernent la fourniture de services logistiques " in-night in-boot " par Lindbergh France pour un total de plus de 1 800 techniciens de maintenance itinérants.

Lindbergh a clôturé la séance de mercredi dans le rouge de 0,5 pour cent à 2,09 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

