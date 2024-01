(Alliance News) - Les principales bourses européennes devraient ouvrir en hausse lundi, selon IG futures, tandis qu'aux Etats-Unis les bourses resteront fermées pour le Martin Luther King Day et que, sur le Vieux Continent, le Forum économique mondial débutera à Davos, en Suisse, où les dirigeants politiques et les chefs d'entreprise discuteront des principales questions économiques et géopolitiques.

En ce qui concerne les équilibres internationaux, bien que les tensions en mer Rouge ne montrent aucun signe d'apaisement, le Brent se maintient en dessous de 80,00 USD le baril. Les incertitudes causées par le conflit à Gaza et les attaques au Yémen sont compensées par "l'augmentation de l'offre mondiale, la concurrence croissante de l'OPEP et la faiblesse des perspectives économiques mondiales", selon Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Ainsi, le FTSE Mib devrait être dans le vert de 157,5 points ou 0,5 pour cent après avoir clôturé vendredi en hausse de 0,7 pour cent à 30 470,55.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en hausse de 15 points, soit 0,2 %, le CAC 40 de Paris devrait être dans le vert de 35,2 points, soit 0,5 %, tandis que le DAX 40 de Francfort devrait être en hausse de 93 points, soit 0,6 %.

Cette semaine, commente Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets, "l'accent sera mis sur l'économie britannique, dans le sillage des données du PIB de novembre meilleures que prévu publiées vendredi, qui ont soulevé la perspective que l'économie pourrait avoir évité une récession technique à la fin de l'année dernière, grâce à une reprise de l'économie, avec l'activité des services qui a vu l'économie croître de 0,3 pour cent.

Dans les prochains jours, les données sur les salaires et le chômage au Royaume-Uni pour le mois de novembre, ainsi que l'IPC et les ventes au détail pour le mois de décembre, sont attendues et pourraient toutes modifier le calendrier d'une première réduction des taux par la Banque d'Angleterre.

"L'inflation étant toujours près de deux fois supérieure à l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre et la croissance des salaires étant toujours supérieure à 7 %, l'idée que la banque centrale puisse envisager une baisse des taux bien avant l'été semble peu probable. Cela dit, nombreux sont ceux qui suggèrent que l'inflation pourrait revenir à 2 % d'ici avril, mais même si c'est le cas, nous ne le saurons pas avant la mi-mai, lorsque les chiffres seront publiés", ajoute M. Hewson.

Dans ce contexte, conclut l'analyste, il serait peu probable que la Banque d'Angleterre intervienne sur les taux, d'autant plus que trois membres du comité de politique monétaire ont voté en faveur d'une hausse lors de la dernière réunion. Il est peu probable qu'ils votent de la même manière en février, mais il est encore peu probable qu'ils passent d'une hausse à une baisse avec seulement une réunion entre les deux".

Parmi les cotations mineures italiennes, le Mid-Cap a progressé de 1,0% à 44 378,03 vendredi, le Small-Cap a clôturé en hausse de 1,0% à 28 018,92 et l'Italie Growth dans le vert de 0,2% à 8 257,82.

Sur le Mib, Banca Generali, qui a clôturé dans le vert 1,8%, a déclaré jeudi qu'elle avait enregistré des entrées de 834 millions d'euros en décembre, ce qui porte le chiffre annuel à 5,86 milliards d'euros, en hausse de 3% par rapport à l'année précédente.

En décembre, les solutions de gestion et d'assurance ont également consolidé leur reprise par rapport aux mois précédents, avec 256 millions d'euros de collecte. Au niveau des produits, les contenants financiers ont collecté 131 millions d'euros au cours du mois - et 699 millions d'euros au cours de l'année -, confirmant qu'ils sont la solution qui répond le mieux aux besoins des clients privés en termes de diversification et de personnalisation.

Nanoco Group PLC a déclaré vendredi qu'il avait signé une déclaration de travail avec des activités de développement conjointes "significatives" avec STMicroelectronics, qui a clôturé en baisse de 0,5 pour cent.

Terna a terminé en tête avec 3,6 pour cent. Mardi, elle a annoncé qu'elle avait lancé avec succès une émission d'obligations à taux fixe et à tranche unique d'un montant de 850 millions d'euros. Avec une durée de sept ans et une échéance au 17 janvier 2031, elle paiera un coupon annuel de 3,50 pour cent par an et sera émise au prix de 99,385 pour cent, avec un écart de 100 points de base par rapport au midswap.

Stellantis - qui a clôturé le fonds en laissant 0,8% sur la touche - a annoncé vendredi que son fonds de capital-risque, Stellantis Ventures, avait annoncé sa participation en tant qu'investisseur stratégique dans Tiamat, une société française qui développe et commercialise la technologie des batteries sodium-ion.

Azimut Holding - dans le vert de 2,0% - estime avoir clôturé l'année 2023 avec un bénéfice net ajusté compris entre 445 et 455 millions d'euros, en ligne avec son objectif annuel de 450 millions d'euros.

Comme l'a indiqué la société de gestion jeudi, la collecte nette pour l'ensemble de l'année s'est élevée à 6,9 milliards d'EUR, ce qui est également conforme à l'objectif interne, tandis que le total des actifs a atteint un niveau record de 90,8 milliards d'EUR. Environ 46 % des entrées, soit 3,2 milliards d'EUR, ont été consacrés à des produits gérés.

Sur la moyenne capitalisation, le conseil d'administration de PharmaNutra - en hausse de 7,8 % - a approuvé jeudi les chiffres d'affaires préliminaires du groupe pour l'exercice 2023, faisant état de revenus nets consolidés de 100,2 millions d'euros, en hausse de 21 % par rapport au chiffre de 82,7 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2022. Les revenus sur le marché italien ont augmenté de 15 % pour atteindre 68 millions d'euros, contre 59,2 millions d'euros en 2022, tandis que les revenus à l'étranger ont augmenté de 37 % pour atteindre 32,2 millions d'euros, contre 23,5 millions d'euros en 2022.

Fincantieri a terminé en tête, en hausse de 8,8%.

Credem - en hausse de 0,5% - a annoncé jeudi soir qu'il avait émis un nouvel emprunt obligataire, destiné aux investisseurs institutionnels et professionnels, pour un montant de 500 millions d'euros.

s'élevant à 500 millions d'euros. L'émission, dans le format "Social Covered Bond", soutiendra les activités de durabilité sociale et soulignera l'engagement du groupe en matière d'ESG.

LU-VE a baissé de 0,5 pour cent après avoir annoncé vendredi que le chiffre d'affaires des produits au 31 décembre a atteint 606,8 millions d'euros, en hausse de 0,3 pour cent par rapport au 31 décembre 2022.

A périmètre constant, la variation aurait été négative de 0,7%.

Le carnet de commandes s'élève à 156,2 millions d'euros, en baisse de 17 % par rapport au 31 décembre 2022.

Du côté des petites capitalisations, le groupe Safilo a terminé en hausse de 12% après avoir annoncé jeudi qu'il avait renouvelé par anticipation son accord de licence de lunettes avec Hugo Boss pour les collections Hugo et Boss jusqu'en décembre 2030.

Seul Servizi Italia a fait mieux, en hausse de 17%.

Unieuro - en hausse de 2,6 % - a déclaré vendredi qu'elle avait approuvé ses résultats pour les neuf premiers mois de l'exercice 2023-2024 clos le 30 novembre, faisant état d'un chiffre d'affaires de 1,92 milliard d'euros, contre 2,04 milliards d'euros pour la même période de l'année précédente.

Banca Sistema - dans le vert de 0,2 pour cent - a déclaré vendredi qu'elle avait consolidé son activité d'affacturage et a terminé 2023 avec des volumes en hausse de 26 pour cent par rapport à l'année précédente, avec le montant des prêts achetés dépassant 5,5 milliards d'euros.

EuroGroup Laminations, dans le rouge de 0,6 pour cent, a annoncé vendredi l'inauguration d'une nouvelle usine de production à Querétaro, le siège d'Eurotranciatura Mexico, avec un investissement total d'environ 50 millions d'euros.

Parmi les PME, Lindbergh a augmenté de 7,9 % après avoir annoncé que Sun Mountain Fund LP, un investisseur institutionnel de premier plan basé à Boston, aux États-Unis, avait atteint une participation d'environ 3,9 % dans le capital social de Lindbergh, détenant 328 000 actions ordinaires.

Sun Mountain est géré par Christian Solberg et Will Thorndike, auteur du livre "The Outsiders".

Après avoir acheté quelques blocs d'actions à d'autres investisseurs institutionnels fin décembre, Sun Mountain a notamment acheté hier sur le marché 70 000 actions ordinaires - soit 0,8 % du capital de Lindbergh - au prix unitaire de 2,20 euros, pour une contre-valeur de 154 000 euros.

UCapital24 a tiré son épingle du jeu en progressant de 15 %, suivi par Jonix, en hausse de 13 %, et CleanBnB, en hausse de 11 %.

Portobello - en baisse de 1,6 % - a déclaré jeudi que son conseil d'administration avait fixé les conditions de l'augmentation de capital de 8,0 millions d'euros qui sera offerte sous option aux actionnaires. Un total de 1,1 million de nouvelles actions ordinaires seront émises, avec un prix de souscription de 7,00 EUR par action.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 1 % à 35 901,79, le Hang Seng a connu une légère hausse à 16 202,00 et le Shanghai Composite a terminé en hausse de 0,2 % à 2 886,29.

À New York, qui reste fermée lundi pour le Martin Luther King Day, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,3 pour cent à 37 592,98 vendredi, le Nasdaq a terminé légèrement dans le vert à 14 972,76 et le S&P 500 a clôturé juste au-dessus de la parité à 4 783,83.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0959 USD contre 1,0962 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2746 USD contre 1,2747 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent vaut 78,39 USD contre 78,66 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 054,73 USD l'once contre 2 052,10 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier économique de lundi prévoit la balance commerciale italienne à 1000 CET.

Dans le même temps, le PIB annuel de l'Allemagne est attendu tandis qu'à 1100 CET, la production industrielle et la balance commerciale de la zone euro sont attendues.

Dans l'après-midi, à 1430 CET du Canada, les ventes de véhicules à moteur et les ventes en gros seront publiées tandis qu'à 1455 CET, les adjudications françaises de BTF sont attendues.

Sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

