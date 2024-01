Lindbergh S.p.A. est une société basée en Italie dont l'activité principale consiste à fournir une plateforme technologique (T-LINQ) pour les services, les produits et les solutions logistiques, y compris les livraisons de nuit, à l'intention des ingénieurs des services extérieurs. La société est présente dans le segment de la gestion des services sur le terrain avec des activités sur le marché de la maintenance, de la réparation et de l'exploitation (MRO). Elle opère à travers trois unités d'affaires transversales : la gestion de réseau ou la vente aux techniciens de maintenance sur le terrain de services et de produits, fournis par livraison nocturne directement à bord des véhicules utilisés (service in-boot in-night) ; la gestion des déchets avec toutes les procédures concernant le cycle de vie des déchets, y compris les procédures spéciales, et avec le soin de toutes les formalités, y compris les formalités documentaires, requises conformément à la législation en vigueur ; la gestion d'entrepôt, qui gère l'exécution des opérations logistiques et de stockage concernant les chariots élévateurs neufs et d'occasion des clients. L'entreprise offre également un service de blanchisserie à la demande pour les vêtements de travail.

Secteur Services et équipements environnementaux