(Alliance News) - Lindbergh Spa a annoncé mercredi qu'elle avait finalisé l'acquisition de 55 % des actions de Climan Srl et d'Idro Calor Srl par l'intermédiaire de sa filiale SMIT Srl, dans laquelle Lindbergh détient une participation de 77,5 %.

La participation dans Climan a été acquise pour 96 250 euros, tout comme celle dans Idro Calor.

Climan a réalisé un chiffre d'affaires de 689 000 euros et un Ebitda de 42 000 euros en 2022. Idro Calor a réalisé un chiffre d'affaires de 808 000 euros et un Ebitda de 93 007 euros.

Mateo Vaccari, administrateur délégué de SMIT Srl, a déclaré : "Avec ces deux nouvelles acquisitions, nous contrôlons directement une trentaine de techniciens. Nous confirmons notre objectif d'atteindre 100 techniciens dans les deux ans. Dès les prochains mois, tous les techniciens utiliseront la même plateforme informatique pour planifier et gérer les activités de maintenance. En outre, nous allons rapidement optimiser tous les entrepôts en gérant les stocks de pièces détachées de manière centralisée, avec des avantages économiques et opérationnels considérables.

"Nous activerons les services fournis par Lindbergh sur l'ensemble du réseau afin de retrouver efficacité et efficience opérationnelle. L'objectif est également de devenir de plus en plus attractif pour les nouveaux techniciens qui souhaitent rejoindre notre organisation".

L'action Lindbergh a clôturé mercredi en baisse de 1,0 %, à 2,06 euros par action.

