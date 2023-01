Lindbergh renouvelle son contrat avec RICOH Italie et consolide son partenariat

(Alliance News) - Lindbergh Spa a annoncé mercredi qu'elle a signé un accord formel pour renouveler son contrat existant avec RICOH Italia Srl, un fournisseur leader de produits et services d'impression, de lieux de travail numériques et de gestion des processus d'entreprise.

L'accord porte sur le contrat de fourniture par Lindbergh de services de "livraison de nuit" de pièces détachées et de logistique inverse pour le réseau de service direct de RICOH Italia, composé de plus de 150 techniciens de maintenance itinérants, largement répartis sur le territoire italien. L'accord prévoit une reconduction annuelle tacite du contrat, pour une contre-valeur, en fonction des volumes attendus, de 350.000 euros par an.

Andrea Allegrini, directeur commercial de Lindbergh, a déclaré : "Le renouvellement du contrat signé avec RICOH, notre client depuis 2015, confirme la confiance placée dans notre organisation et notre capacité à construire, sans exception, des relations extrêmement positives et durables, qui nous permettent de réaliser une intégration parfaite de nos services dans la chaîne d'approvisionnement de nos clients.

L'action de Lindbergh est en hausse de 1,1 pour cent à 1,77 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.