(Alliance News) - Lindbergh Spa a annoncé mercredi qu'elle avait signé l'accord préliminaire pour l'acquisition de l'unité commerciale de Gatti Ermanno Sas, une société qui opère depuis 1987 dans le domaine des systèmes thermiques et thermohydrauliques.

La clôture est prévue pour la fin du mois d'août 2023 et se fera par la création d'une nouvelle société à laquelle Gatti Ermanno transférera l'unité d'affaires dédiée à l'activité commerciale, en la séparant de l'activité immobilière qui reste entre les mains de la société elle-même. Lindbergh acquerra donc 100 % de la nouvelle société pour une valeur totale de 350 000,00 euros.

Basée à Corridonia (MC), Gatti Ermanno Sas est active dans la construction, la réparation, l'entretien et le service et l'installation de systèmes de plomberie, de chaudières, de plomberie, de chauffage et d'air conditionné.

Au 31 décembre 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 700 000 euros et un Ebitda d'environ 100 000 euros.

"Cette opération s'inscrit dans la ligne stratégique du groupe visant à établir la première réalité industrielle italienne capable de fournir des services d'assistance technique, dans le secteur de la plomberie et du chauffage, sur l'ensemble du territoire", a précisé la société dans une note.

La transaction fait suite à la récente acquisition d'une participation majoritaire dans le centre d'assistance SMIT de Fidenza (PR) et "permet à Lindbergh d'étendre davantage son réseau de techniciens sur ce marché spécifique, jetant ainsi les bases pour atteindre l'objectif ultime de contrôler directement 100 techniciens d'ici 2025".

Marco Pomé, président de Lindbergh, a déclaré : "Les techniciens couverts par ces acquisitions bénéficieront des services de nuit de Lindbergh et opéreront sur une plate-forme technologique unique, bénéficiant ainsi d'une rationalisation significative des processus de gestion. À l'avenir, le groupe envisage d'offrir des services innovants aux clients (B2C), également basés sur la capacité de traiter des données d'usine en réseau. La création d'une école de formation est également prévue, en tant que vecteur supplémentaire de croissance et de consolidation du réseau de techniciens de maintenance.

L'action Lindbergh est restée stable à 2,03 euros.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

