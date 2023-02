Linde : annonce un bénéfice en hausse au 4e trimestre mais déçoit sur les ventes

Linde annonce prévoir une croissance de 9 à 12% de son bénéfice par action en 2023, hors effets de change, après un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre. Le groupe de gaz industriels table sur un bénéfice par action ajusté de 3,05 dollars à 3,15 dollar au 1er trimestre, et de 13,15 dollars à 13,55 dollars pour l'année 2023.



Le bénéfice par action ajusté a été de 3,16 dollar au quatrième trimestre 2022, en hausse de 14% et de 12,19 dollar sur l'année, en hausse de 15%.



Le titre est cependant attendu en baisse de plus d'1% en pré-marché: les ventes du quatrième trimestre ressortent en baisse de 5% (en hausse de 1% à changes constants).