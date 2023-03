La loi Biden sur le climat trébuchera sans réforme des permis, prévient l'industrie

Le président américain Joe Biden a approuvé l'année dernière la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), qui étend les crédits d'impôt aux projets d'énergie éolienne, solaire et autres énergies propres, mais un effort parallèle pour accélérer les permis environnementaux - qui peuvent prendre des années - est au point mort au Congrès.

"Si la réforme des permis ne se produit pas, l'IRA pourrait ne pas être pleinement utilisée et bénéficier de tous ses avantages", a déclaré Bold Baatar, qui dirige l'activité cuivre du géant minier Rio Tinto Plc, lors de la conférence de Houston.

La demande de cuivre devrait monter en flèche grâce à la transition vers une énergie propre, car il est vital pour l'électrification, mais les États-Unis ont peu de mines existantes et l'une des mines de cuivre proposées par Rio en Arizona se heurte à une forte opposition.

Les entreprises d'énergie renouvelable et les services publics se plaignent également depuis longtemps du temps qu'il faut pour décrocher les permis pour les projets de production d'électricité et les lignes de transmission nécessaires pour acheminer l'électricité vers les marchés.

Sanjiv Lamba, le PDG de l'entreprise de gaz industriel Linde Plc, a déclaré qu'il soutenait l'IRA parce qu'elle fournissait des incitations à trouver des solutions au changement climatique. Mais "la gestion des questions de permis au niveau micro est tout aussi importante", a-t-il ajouté.

Le conseiller en énergie de la Maison Blanche, John Podesta, a déclaré à la conférence que la réforme des permis figurait en bonne place dans le programme de l'administration. Les responsables de Biden utilisent tous les outils disponibles pour accélérer la délivrance des permis et soutiennent également les efforts législatifs visant à rationaliser la réglementation, a-t-il déclaré.

"Le processus de délivrance des permis pour les infrastructures d'énergie propre, y compris la transmission, est en proie à des retards et à des goulots d'étranglement", a déclaré M. Podesta. "Il est certain que de nombreux retards se produisent au niveau local de l'État et qu'il faut y remédier. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons et devons faire au niveau fédéral."

Le sénateur américain Dan Sullivan, un républicain de l'Alaska, a déclaré qu'il était satisfait des commentaires de l'administration sur la réforme des permis, mais qu'il espérait qu'elle s'étendrait aux projets de combustibles fossiles et pas seulement aux énergies renouvelables.

L'administration Biden devrait annoncer une décision dans les jours à venir concernant la proposition de forage pétrolier et gazier Willow de ConocoPhillips sur le versant nord de l'Alaska, un projet dont le gouvernement de l'État espère qu'il pourra aider l'État à inverser le déclin de la production pétrolière et des revenus.

"J'étais un peu nerveux, car lorsque John Podesta parlait de la réforme des permis, il ne parlait que des énergies renouvelables", a déclaré M. Sullivan lors de la conférence. "Eh bien, nous avons besoin d'une réforme permanente pour tout : pour construire un pont, pour construire une route, pour construire une mine, pour construire une plate-forme pétrolière, pour construire des énergies renouvelables."