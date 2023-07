Linde PLC est une société d'ingénierie et de gaz industriels. L'entreprise conçoit, étudie et construit des équipements qui produisent des gaz industriels et propose à ses clients une gamme de services de production et de traitement des gaz, tels que des usines d'oléfines, des usines de gaz naturel, des usines de séparation de l'air, des usines d'hydrogène et de gaz de synthèse, ainsi que d'autres types d'usines. Les activités de la société s'articulent autour de deux lignes de produits principales : les gaz industriels et l'ingénierie. Ses activités dans le domaine des gaz industriels sont gérées sur une base géographique, qui représente trois des segments de la société : Amériques, EMEA (Europe/Moyen-Orient/Afrique) et APAC (Asie/Pacifique Sud) et l'activité d'ingénierie, qui conçoit et fabrique des équipements pour la séparation de l'air et d'autres applications liées aux gaz industriels. Ses principaux produits dans le domaine des gaz industriels sont les gaz atmosphériques, tels que l'oxygène, l'azote, l'argon et les gaz rares, et les gaz de traitement, tels que le dioxyde de carbone, l'hélium, l'hydrogène, les gaz électroniques, les gaz spéciaux et l'acétylène.

Secteur Produits chimiques de base