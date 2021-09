Linde : capacité de production accrues en Floride

Linde a annoncé lundi qu'il allait augmenter ses capacités de production en Floride afin de satisfaire les besoins croissants de ses clients dans la région.



Dans le détail, le fabricant de gaz industriels a prévu d'accroître de près de 50% les capacités de son site de Mims, près d'Orlando, qui fournit des entreprises issues des secteurs de l'aéronautique, de la santé, de l'industrie manufacturière, de l'agro-alimentaire et du traitement de l'eau.



Le projet d'extension devrait être bouclé à horizon 2023.



Dans son communiqué, Linde rappelle qu'il avait déjà doublé les capacité du site l'an dernier, via l'entrée en service d'une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air.



