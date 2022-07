Linde : contrat de long terme avec PT Freeport en Indonésie

Linde a annoncé mercredi avoir signé un contrat de long terme avec le groupe minier indonésien PT Freeport Indonesia pour la fourniture de gaz industriels de haute pureté.



Le groupe américano-allemand va développer, construire et exploiter une nouvelle unité séparation de l'air qui produira de l'hydrogène et du nitrogène à Manyar, non loin de la nouvelle fonderie de cuivre conçue par PT Freeport.



L'usine, l'une des plus grandes dans son domaine en Indonésie, devrait être mise en service à la mi-2024.



