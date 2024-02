Linde : contrats d'énergie renouvelable en Chine

Le 01 février 2024 à 12:37 Partager

Linde annonce la signature d'accords à long terme pour acheter de l'énergie renouvelable en Chine.



Linde a signé des accords distincts de 25 ans avec Guangdong Energy Group (GEG) et China Three Gorges Corporation (CTG) pour garantir un total de 320 gigawattheures par an d'énergie renouvelable.



L'énergie renouvelable sera produite par des projets solaires situés dans les provinces du Guangdong et du Jiangsu, et la fourniture devrait démarrer au premier trimestre 2024.



Ces accords permettent à Linde de remplir son objectif scientifique de réduction des gaz à effet de serre pour 2035 et son ambition de neutralité climatique pour 2050.



' Ces accords nous font franchir une nouvelle étape vers notre objectif de réduction des émissions d'ici 2035 et nous permettent de fournir à nos clients en Chine des gaz industriels à plus faible intensité carbone à un prix compétitif ', a déclaré Will Li, président de Linde pour la Grande Chine.



' Ils sont au coeur de deux objectifs importants de l'entreprise : aider nos clients à décarboniser et réduire les propres émissions de Linde. '



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.