Linde : étend l'accord de fourniture avec Celanese

Le 30 janvier 2024 à 13:00 Partager

Linde a annoncé aujourd'hui avoir commencé à fournir de l'hydrogène propre et du dioxyde de carbone capturé à Celanese, une entreprise mondiale de produits chimiques et de matériaux spéciaux.



Linde fournira à Celanese du dioxyde de carbone capturé depuis son installation de production de monoxyde de carbone et d'hydrogène ultramoderne située à Clear Lake (Texas).



Celanese utilisera le dioxyde de carbone capturé et l'hydrogène propre qui en résulte, ainsi que d'autres sources de dioxyde de carbone, comme matière première pour produire du méthanol à plus faible intensité carbone dans la coentreprise créée avec Mitsui & Co., baptisée Fairway Méthanol.



Pour rappel, Linde fournit déjà du monoxyde de carbone, de l'oxygène et de l'azote à Celanese à partir de ses installations de Clear Lake et du réseau de pipelines de la côte américaine du Golfe.

L'offre supplémentaire constitue donc une extension de l'accord à long terme existant.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.