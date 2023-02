Linde : hausse de 20% du BPA ajusté en 2022

Linde annonce que ses ventes ont atteint 33,4 milliards de dollars en 2022, en hausse de 13% à changes constants par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté est ressorti à 7,9 milliards de dollars, en hausse de 10%.



Le BPA ajusté ressort à 12,29$, en progression de 20% à changes constants.



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 7,9 milliards de dollars (+1% à changes constants), avec un BPA trimestriel de 3,16$ (+14%).



Pour l'exercice 2023, Linde cible un BPA ajusté compris entre 13,15 et 13,55$, dont entre 3,05 et 3,15$ au 1er trimestre.



