Linde : intègre à nouveau le Gender-Equality Index

Linde annonce avoir intégré le Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) pour la sixième année consécutive.



Cet index suit les performances des entreprises publiques considérées comme des leaders en matière d'égalité des sexes. Les membres sont sélectionnés par Bloomberg en fonction de leurs performances dans cinq domaines clés: leadership féminin et vivier de talents, égalité de rémunération, culture inclusive, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel et marque.



' L'augmentation de la représentation des femmes au sein de notre effectif continue d'être une priorité absolue et est étayée par de solides initiatives de gestion des talents. Nous réalisons d'excellents progrès vers notre objectif d'équilibre entre les sexes ' 30% d'ici 2030 ', atteignant récemment 28 % de représentation féminine.



Linde précise fait partie du Bloomberg GEI depuis le lancement de l'indice en 2018.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.