Linde : la cession de la filiale de froid Gist est finalisée

Linde a annoncé vendredi avoir finalisé la cession de Gist Limited, sa filiale de logistique du froid au Royaume-Uni et en Irlande, au distributeur britannique Marks & Spencer.



Le producteur de gaz industriels n'a pas précisé les termes financiers de la vente de cet actif qualifié de 'non stratégique'.



Selon les termes de l'accord, Gist conservera sa propre identité et continuera d'opérer en tant qu'entité indépendante au sein de son nouvel actionnaire de référence.



