Linde : malgré l'incertitude, le BPA 2024 prévu en hausse

Le 06 février 2024 à 12:16

Linde, le géant des gaz industriels né de la fusion entre l'allemand Linde et l'américain Praxair, a annoncé mardi qu'il visait pour cette année une croissance de son bénéfice par action comprise entre 8% et 11% à taux de changes constants.



Le groupe - désormais installé au Royaume-Uni et coté sur le Nasdaq - déclare anticiper un BPA ajusté compris entre 15,25 et 15,65 dollars pour l'exercice 2024.



Cela correspond, en données publiées, à une croissance allant de 7% à 10%.



Son directeur général, Sanjiv Lamba, évoque un environnement géopolitique et économique 'incertain' qui ne devrait pas empêcher l'entreprise de remporter des projets de grande qualité.



Pour ce qui concerne 2023, Linde indique avoir dégagé un BPA ajusté de 14,20 dollars, en hausse de 16%, pour un chiffre d'affaires en repli de 2% à 32,9 milliards de dollars.



Sur le quatrième trimestre, ses ventes ont augmenté de 5% à 8,3 milliards de dollars, donnant un résultat opérationnel de deux milliards de dollars, en hausse de 14%.



Le BPA ajusté ressort à 3,59 dollars, soit une augmentation de 14%.



