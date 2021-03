Linde : reconnu dans la liste d'Ethisphere

Linde annonce avoir été reconnue comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde pour 2021 par l'Institut Ethisphere, un leader mondial de la définition et de la promotion des normes de pratiques éthiques dans les affaires.



En 2021, 135 entreprises dans 22 pays et 47 secteurs ont été reconnues dans cette liste, le fournisseur de gaz industriels étant l'une des deux seules entreprises reconnues dans la catégorie produits chimiques.



'L'inclusion est basée sur l'analyse d'Ethisphere des données dans cinq catégories : impact environnemental et social; gouvernance; éthique et conformité; culture; leadership et réputation', précise-t-il.



